India vs New Zealand, Ind vs NZ, World Cup 2019 Semi-Final: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है। रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की बदौलत भारतीय टीम ने शुरुआती 5 रनों पर तीन विकेट खोने के बाद भी मैच को बनाए रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अंत के ओवरों में मैच को भारत के बेहद करीब लगा दिया था, लेकिन 49वें ओवर धोनी बदकिस्मत रहे और रन आउट हो गए। धोनी के आउट होते ही भारतीय जीत की उम्मीदें भी खत्म हो गई। पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी इस वर्ल्ड कप के बाद इंटरनैशनल क्रिकेट से रिटारयमेंट पर ले लेंगे। इस हार के बाद उनके संन्यास की चर्चाएं चल पड़ी। हालांकि, क्रिकेट फैंस अपने चहिते क्रिकेटर को अभी और मैच खेलते देखना चाहते हैं। हार के बाद से ही सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस उनसे अभी संन्यास नहीं लेने की गुहार लगा रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ‘धोनी आप अब भी हमारे हीरो हैं, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इतने सालों में पहली बार आपको आउट होने के बाद इतना दुखी देखा, मेरा दिल रो रहा है।’

You are still our hero. we are proud of you. You did your best. When hope is drowning you are the strow. For first time this man has given me tears instead of smile after being burst into tears..!!

My heart is crying. We love You @msdhoni . #ICCWC2019 #TeamIndia pic.twitter.com/UcSgfI9O1j — Wajahat Farooq Bhat (@Wajahatfarooqbt) July 10, 2019

वहीं एक फैन ने लिखा, ‘आज के मैच हारने से ज्यादा दुख इस बात का है कि आप अगले वर्ल्ड कप में टीम के साथ नहीं होंगे। आशा है कि आप आने वाले मैचों को खेले, प्लीज अभी रिटायरमेंट नहीं लेना।’ जबकि एक फैन ने कहा, ‘हमें आप पर गर्व है धोनी, आप हमारे रोल मॉडल है आपसे हमेशा टीम के लिए मुश्किल से मुश्किल समय में बेहतर करने की कोशिश की।’ वहीं धोनी के आउट होने के बाद स्टेडियम में मौजूद एक बच्चे की रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

#ThankYouDhoni More than today’s match it pains to think that you won’t be there in the next WC. Wish you could always stay in the playing 11 please dont retire @msdhoni #ThankYouMSD pic.twitter.com/xdKnOvV4WO — Joohi (@_Joohi_) July 10, 2019

धोनी को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने अपने-अपने तरीके से उनकी तारीफ की है। इसके साथ ही उनसे अभी रिटायरमेंट नहीं लेने की अपील भी की। कप्तान विराट कोहली से मैच के बाद जब धोनी के रिटायरमेंट पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में अभी तक धोनी से उनकी कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि धोनी धोमी बल्लेबाजी के कारण इस पूरे वर्ल्ड कप में आलोचकों के निशाने पर रहे हैं।

Don’t cry dear you won so many hearts and you tried your best but luck not our sides #LoveYouDhoni @msdhoni #Dhoni pic.twitter.com/vRUbcUqEWR — Sai.Sk (@SaiSkv45) July 11, 2019

Started watching cricket around when Dhoni made his debut. Since then he is my MOST favourite ever cricketers. He is a leader, a legend and always our Captain Cool. Never retire Thala @msdhoni champ #ThankYouMSD pic.twitter.com/vpIW7ZKYOd — Shivam (@itsShivam18) July 10, 2019

You was , you are and you will be always our hero. Thank you for what you have given to Indian cricket team and all the cricket fans of India.@msdhoni #ThankYouMSD pic.twitter.com/xls9QpZOZf — Ankit sajwan (@imankitsajwan) July 10, 2019

