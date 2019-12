IND vs WI, 3rd ODI, West Indies tour of India, 2019: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम रविवार (22 दिसंबर) को वनडे सीरीज का अपना आखिरी मैच खेलेगी। वेस्टइंडीज ने चेन्नई में खेले गए पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज की थी लेकिन भारत ने विशाखानपत्तनम में दूसरा मैच उसी अंदाज में जीतकर वापसी की। ऐसे में तीसरे मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। दूसरे वनडे में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा का बल्ला जमकर चला था। रोहित ने महज 138 गेंदों में 159 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। मुंबई में खेले गए तीसरे टी-20 मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फैंस वानखेड़े स्टेडियम में ‘बोरीवली का डॉन कौन रोहित-रोहित’ के नारे लगाए।

रोहित शर्मा इस दौरान बालकोनी के पास खड़े थे और जब फैंस नारे लगा रहे थे तो उन्होंने स्माइल देकर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। रोहित से रिएक्शन मिलने के बाद फैंस उत्साहित हो गए और जोर-जोर से नारे लगाने लगे। वानखेड़े में रोहित शर्मा को हमेशा फैंस का सपोर्ट मिलता रहा है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं और उनका घरेलू मैदान वानखेड़े ही है। रोहित शर्मा भी मुंबई के मैदान पर अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करते और जमकर रन बनाते हैं।

Rohit’s reaction to “Borivali ka Don kon .. Rohit Rohit ” is just priceless . Wankhede just adores Rohit . He is one of our own #Mumbai pic.twitter.com/MnPGn9KIuw

— Mihir (@ImMihir05) December 20, 2019