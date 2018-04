सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐसा ट्वीट कि भड़क गए फैंस

भारतीय क्रिकेट टीम के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बर्थ डे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा किया जिससे भारतीय क्रिकेट फैन्स बेहद नाराज हो गए। दरअसल, सचिन तेंदुलकर की तरह ही आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग का भी जन्मदिन है। फ्लेमिंग के जन्मदिन पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बेहद ही अलग अंदाज में बधाई दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर फ्लेमिंग को सालगिरह की बधाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में फ्लेमिंग गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके सामने सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लेमिंग सचिन को बोल्ड कर देते है और मैदान पर खुशी से झूमने लगते हैं। सचिन का भी बर्थडे आज ही के दिन है, लिहाजा फैन्स इसे सचिन का अपमान बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार इस वीडियो की आलोचना कर रहे हैं। सचिन के फैन्स भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में मौजूद हैं और सभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत को शर्मनाक बता रहे हैं।

भारतीय फैन्स के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फ्लेमिंग को विश करने के लिए कोई दूसरा विडियो या फोटो का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस वीडियो का प्रयोग किया है। सचिन वर्ल्ड के महान बल्लेबाज माने जाते रहे हैं और उनके साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का यह व्यवहार काफी घटिया है। बता दें कि यह 30 जनवरी साल 2000 में पर्थ के मैदान खेले गए मैच का वीडियो है। उस दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे थे।

Some @bowlologist gold from the man himself – happy birthday, Damien Fleming! pic.twitter.com/YcoYA8GNOD

साल 2000 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए इस ट्राएंगुलर सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। इस सीरीज में खेले गए आठ मुकाबलों में भारतीय टीम बस एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतने में कामयाब रही थी।

No matter how many bans, Australians will never change…

On Sachin’s Birthday you are posting a video how Damien Fleming bowled him. Couldn’t you find another batsman instead of Sachin? #HappyBirthdaySachin

— शशांक (@iShhhshank) April 24, 2018