पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को प्रमोट कर निशाने पर कपिल शर्मा

सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा प्रशंसकों की आलोचनाओं के केंद्र में हैं। पाकिस्‍तान सुपर लीग (पीएसएल) की टीम पेशावर जालमी को प्रमोट करने को लेकर वह निशाने पर आ गए हैं। सोशल साइटों पर लोग भारत-पाकिस्‍तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच कपिल शर्मा द्वारा पीएसएल टीम का प्रमोशन करने की आलोचना कर रहे हैं। सोशल साइटों पर कपिल का बहिष्‍कार करने तक की अपील की गई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा दुबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्‍होंने पेशावर जालमी के कप्‍तान और वेस्‍टइंडीज के क्रिकेटर डेरेन सैमी के साथ टीम की जर्सी भी जारी की थी। इसको लेकर दुबई में बुधवार (21 फरवरी) को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कपिल शर्मा ने न सिर्फ पीएसएल टीम का प्रमोशन किया बल्कि अपने जोक्‍स से वहां इकट्ठा लोगों को हंसाया भी। पेशावर जालमी ने ट्वीट किया, ‘दुबई में आयोजित जालमी नाइट विद कपिल में पेशावर जालमी के कप्‍तान डेरेन सैमी और फ्रेंचाइजी के अध्‍यक्ष जावेद अफरीदी के साथ किंग ऑफ कॉमेडी कपिल शर्मा।’

isko sath leke jao apne pakistan . Vaise bhi ye apne daaru peene ki adat se sabse durr ho gaya . Iske saare dost isko chor ke bhaag gaye . #indians iski badtmeejiyon se fed up ho gaye hain so he is making #pakistanis laugh forgetting about soldiers killed on border by coward pak — ashutosh (@ashuu8980) February 22, 2018

Really touched meeting the Cancer Children from @SKMCH what a great initiative by @JAfridi10 and team @PeshawarZalmi for bringing back smiles on their faces….#Truly we are blessed with countless blessings pic.twitter.com/6K2PvWrqoH — Saqlain Mushtaq (@Saqlain_Mushtaq) February 22, 2018

ट्विटर पर पेशावर जालमी के कार्यक्रम का फोटो जारी होते ही कपिल शर्मा निशाने पर आ गए। राघवेंद्र द्विवेदी ने लिखा, ‘भारत की सीमा पर पाकिस्‍तान आतंक का नंगा नाच कर रहा है, ऐसे में कपिल शर्मा द्वारा दुबई में पाकिस्‍तान टीम का प्रमोशन? कपिल का पैसा प्रेम है या पाकिस्‍तान प्रेम?’ आशुतोष ने ट्वीट किया, ‘इसको अपने साथ पाकिस्‍तान ले जाओ। वैसे भी ये दारू पीने की आदत से सबसे दूर हो गया है। इसके सारे दोस्‍त इसको छोड़ कर भाग गए। भारतीय इसकी बदतमीजियों से आजिज आ चुके हैं, ऐसे में वह सीमा पर कायर पाकिस्‍तानियों द्वारा भारतीय जवानों की हत्‍या के बावजूद पाकिस्‍तानियों को हंसा रहा है।’ आदित्‍य ने लिखा, ‘पैसे के लिए वह (कपिल शर्मा) पाकिस्‍तान की ओर भी खड़ा हो सकता है।’ रोजी ने ट्वीट किया, ‘भारत टेररिस्‍तान पकिस्‍तान की ओर से किए जा रहे आतंकी हमलों से लगातार लड़ रहा है। इसमें भारतीय जवान शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन, कपिल शर्मा शर्मनाक तरीके से पाकिस्‍तान सुपर लीग की टीम पेशावर जालमी को प्रमोट कर रहे हैं।’

बता दें कि सीमा पर पाकिस्‍तान की ओर से लगातार की जा रही गोलीबारी को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पाकिस्‍तानी अभिनेताओं और गायकों का बहिष्‍कार करने की बात कही थी। पिछले साल उड़ी हमले के बाद पाकिस्‍तानी कलाकारों को काम न देने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद इंडियन मोशन पिक्‍चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्‍तानी अभिनेताओं को काम न देने की बात कही थी। इस हमले में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App