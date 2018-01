VIDEO: नए साल में कॉलिन मुनरो की धमाकेदार शुरुआत, सिर्फ 18 गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक

साल 2018 के पहले दिन ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो एक आतिशी पारी खेलकर साल की शुरुआत की। हालांकि यह मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे का खत्म हो गया। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो अपना शतक बनाने से चूक गए। बे ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने चार विकेट पर 102 रन बनाए थे। इस मैच में नौ ओवर तक ही गेंदबाजी हो सकी। इसके बाद आई बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक 66 रन बनाने वाले कॉलिन मुनरो अपने तीासरे टी-20 शतक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने 18 गेंदों में अपना पचास पूरा किया और 23 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टी-20 में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने हालांकि, पारी की शुरुआत खराब की। उसने 97 के कुल योग पर अपने चार बल्लेबाज गंवा दिए। टीम की ओर से आउट होने वाले चार बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (2), मुनरो, ग्लेन फिलिप (10) और टॉम ब्रूस (3) रहे।

वेस्टइंडीज के लिए शेल्डन कोट्रेल, सैमुएल बद्री, केसरिक विलियम्स और एश्ले नर्स ने एक-एक विकेट लिया। तीन मैचों की इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से बढ़त हासिल कर रखी है। 20 दिसम्बर को खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 47 रनों से जीत हासिल की थी।

