VIDEO: BBL मैच में क्रिस मॉरिस ने बल्लेबाज को करना चाहा मांकड़ आउट, फिर हुआ कुछ ऐसा

SYT vs MLS, 19th Match, Big Bash League 2019-20: ब‍िग बैश लीग में गुरुवार को मेलबर्न स्‍टार और स‍िडनी थंडर के बीच एक अहम मुकाबाला खेला गया। इस मैच को मेलबर्न स्टार ने तीन विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही प्वॉइंट्स टेबल में मेलबर्न की टीम नंबर वन पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। मेलबर्न स्टार की टीम ने 5 मैचों में 4 जीत दर्ज कर आठ अंक हासिल किया है। मेलबर्न स्‍टार के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल भी इस सीजन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। मेलबर्न और सिडनी के बीच खेले गए इस मुकाबले में सिडनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सिडनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेलबर्न के सामने 143 रन का लक्ष्य रखा। इन रनों का पीछा करने उतरे मेलबर्न के सलामी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को सिडनी के तेज गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने मांकड़ आउट करने की कोशिश की।

दरअसल, सिडनी की ओर से पारी का तीसरा ओवर करने क्रिस मॉरिस आए। ओवर की चौथी गेंद फेंकते समय मॉरिस के हाथों से गेंद छूट गई, लेकिन वह विकेट के पास हाथ ले जाकर खड़े हो गए और स्टोइनिस को मांकड़ आउट का डर दिखाने लगे। मॉरिस के इस हरकत को देख वहां मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शक भी हंसने लगे। मॉरिस ने पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था।

The attempted-no-ball-mankad-fake… Chris Morris has that move perfected! #BBL09 pic.twitter.com/tRqSBi7Qiq

— KFC Big Bash League (@BBL) January 2, 2020