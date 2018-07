दनादन रनों की बारिश करने के लिए वेस्ट इंडीज के धाकड़ खिलाड़ी क्रिस गेल बेहद मशहूर हैं। वह अक्सर ही किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। कभी मैच जिताऊ पारी खेलने के लिए, कभी दनादन छक्के जड़ने के लिए तो कभी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर या वीडियो डालने के लिए। अब एक बार फिर गेल सुर्खियां बटोर रहे हैं और इस बार खबरों में छाए रहने का कारण है गेल द्वारा लपका गया अविश्‍वसनीय कैच। जी हां, क्रिस गेल ने ग्लोबल टी-20 कनाडा टूर्नामेंट में रविवार को ऐसा कैच पकड़ा, जिसे देखकर हर कोई काफी हैरान है।

इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल ने वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेला। 15 जुलाई (रविवार) को वैंकूवर और वेस्ट इंडीज बी का मुकाबला थ। इस मैच में गेल की टीम 7 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वेस्ट इंडीज बी की बल्लेबाजी के दौरान क्रिस गेल स्ट्राइक के ठीक पीछे खड़े थे। 14वें ओवर की आखिरी गेंद को खेलने के लिए केएम हॉज स्ट्राइक पर थे। वैंकूवर के फवाद अहमद ने गेंद डाली, जिसमें हॉज ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। गेंद बल्ले से लगकर गेल की तरफ गई। गेल ने भी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई। गेंद हवा में ही थी कि गेल ने जमीन पर उल्टा होकर एक छलांग लगाई और एक हाथ से बेहद ही शानदार कैच पकड़ लिया। हॉज को 14 रन बनाकर ही पवेलियन लौटना पड़ा।

Just @henrygayle being the Universe Boss! pic.twitter.com/hcF79YMf6i

— Global Cricketer (@GlobalCricketer) July 17, 2018