PR vs JS, 13th Match, Mzansi Super League 2019: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। मैदान पर गेंदबाजों की धुनाई करने वाले क्रिस गेल का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। मजांसी सुपर लीग के एक मैच दौरान गेल अंपायर के सामने अपील करते हुए रोने लगे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित मजांसी सुपर लीग में क्रिस गेल जोजी स्टार्स टीम का हिस्सा हैं। पैरल रॉक्स के खिलाफ मैच के दौरान क्रिस गेल को पारी का पहला ओवर डालने का मौका मिला। इस ओवर के दौरान एक गेंद जाकर सीधा बल्लेबाजी कर रहे हेनरी डेविड के पैड से जा टकराई, जिसके बाद गेल ने अंपायर की ओर देखते हुए जोरदार अपील की। इस अपील के दौरान गेल लगभग रोने लगे थे, गेल की ऐसी शक्ल को देख अंपायर भी हंस पड़े।

इस मैच में जोजी स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जोजी स्टार्स की ओर से रयान रिकेल्टन और रीजा हेंड्रिक्स ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शानदार 64 रन की साझेदारी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकें और महज एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गेल का नाम टी 20 लीग में सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है।

हालांकि, इस मैच में गेल की टीम को 4 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। रीजा हेंड्रिक्स के 40 रनों की बदौलत जोजी स्टार्स 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 129 रन ही बना सकीं। जिसे पैरल रॉक्स ने आसानी से के साथ 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। पैरल रॉक्स की ओर से जेम्स विंस ने सबसे अधिक 43 रन बनाए।

