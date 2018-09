Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: इंग्लैंड के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा ने अपने जज्बे और रणनीतिक बल्लेबाजी करने के कौशल का बेहतरीन नमूना पेश किया। पुजारा ने शानदार शतकीय पारी खेली जिससे भारत मोईन अली के झटकों के बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में बढ़त बनाने में सफल रहा। पुजारा ने नाबाद 132 रन बनाए जिसमें 16 चौके शामिल रहे। उनकी इस बेहतरीन पारी से भारत अपनी पहली पारी में 273 रन बनाकर 27 रन और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में सफल रहा। अपनी पहली पारी में 246 रन बनाने वाले इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के छह रन बनाए। वह अभी भारत से 21 रन पीछे है। स्टंप उखड़ने के समय एलिस्टेयर कुक दो और कीटोन जेनिंग्स चार रन पर खेल रहे थे। पुजारा ने आठवें ओवर में क्रीज पर कदम रखा और इसके बाद भारतीय पारी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्हें दूसरे छोर से कप्तान विराट कोहली (46) का अच्छा सहयोग मिला जिनके साथ उन्होंने तीसरे विकेट के लिये 92 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा भारत का कोई भी अन्य बल्लेबाज 25 रन तक नहीं पहुंच पाया।

चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली।(Source: Reuters)

पुजारा ने बेन स्टोक्स की शार्ट पिच गेंद से माथे पर लगी चोट के बावजूद अपने जज्बे, धैर्य और कौशल की अच्छी तस्वीर पेश की तथा न सिर्फ अपना 15वां शतक पूरा किया बल्कि जसप्रीत बुमराह (छह) के साथ दसवें विकेट के लिये 46 रन जोड़कर भारत को पहली पारी में बढ़त भी दिलाई। पुजारा ने अपनी पारी के दौरान 257 गेंदों का सामना किया, वहीं पूरी टीम सिर्फ 255 गेंद ही खेल सकी।

Pujara Faced – 257 Balls

Rest of them – 255 Balls

Brilliant Patience Pujara

Ishant & Bumrah Handy #IndvsEnd #ENGvIND — Nayagan R (@nayagansachin) August 31, 2018

जब लग रहा था कि भारत पहली पारी में पिछड़ जाएगा तब पुजारा ने चतुराई भरी बल्लेबाजी की और अधिकतर स्ट्राइक अपने पास रखकर टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। बुमराह की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने लगभग 70 मिनट तक पुजारा का साथ दिया। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान ऑफ स्पिनर मोईन अली ने पहुंचाया। उन्होंने 63 रन देकर पांच विकेट लिए। (इनपुट भाषा के साथ)

There are some innings which give you a very different high. Pujara ‘s innings was one of those innings, will be long remembered. Added 78 with Ishant and Bumrah. India will need to bowl really well now pic.twitter.com/WwCJ6EO7Jp — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 31, 2018

That is a knock full of character. @cheteshwar1 has shown his class in really tough conditions. Taking India to a lead, well played! #ENGvIND — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) August 31, 2018

Dropped from the side. Came back as an opener on a green SSC pitch. Scored a ton. Carried his bat.

Dropped for Edgbaston. Scores a 50

In Nottingham. A ton here.

Why does Pujara get dropped in the first place?? #EngvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 31, 2018

Another Great Test Match Pitch .. Exactly what TEST cricket needs .. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 31, 2018

An exceptional knock under pressure from Pujara. Feel delighted for him and he has ensured India stay in the game. Really top knock @cheteshwar1 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 31, 2018

Congratulations @cheteshwar1 on a brilliant Test hundred in tough conditions. Loved the way he was calm despite the wickets falling around him. #ENGvIND pic.twitter.com/cyM6AYIObk — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) August 31, 2018

