कंगारूओं के खिलाफ 71 साल बाद विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही। बारिश की वजह से आखिरी दिन का खेल नहीं हो पाया और अंपायर ने मैच को ड्रा घोषित कर दिया। इस मैच से पहले खेले गए तीन मैचों में दो जीत हासिल कर भारतीय टीम पहले ही सीरीज में आगे थी। ऐसे में इस मैच के ड्रा होते ही सीरीज भारत के नाम हो गई। सीरीज जीतने के बाद खिलाड़ियों ने मैदान पर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी ग्राउंड पर फैंस को थैंक्स कहने पहुंची। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने एक ही स्टेप में डांस किया। हालांकि, अपने बल्ले से पूरे सीरीज रन बरसाने वाले चेतेश्वर पुजारा डांस के दौरान अनकंफरटेबल नजर आए। डांस के दौरान पुजारा की मदद भारतीय युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत ने की। ऋषभ पंत पुजारा का हाथ पकड़कर डांस कराने की कोशिश की।

इस डांस की शुरुआत ऋषभ पंत ने की, जिसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विराट कोहली से इस डांस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ने भी माना कि मैदान पर पुजारा डांस करने में असहज महसूस कर रहे थे। कोहली ने कहा, ‘हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद हमलोग खुशी महसूस कर रहे थे।’

Cheteshwar Pujara: can bat, can’t dance?

Celebrations have well and truly begun for Team India! #AUSvIND pic.twitter.com/XUWwWPSNun

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2019