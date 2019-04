इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2019 के 18वें मैच में शनिवार (6 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाड़ी दीपक चहर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गुस्से का शिकार हो गए। आमतौर पर प्रतिकूल परिस्थियों में भी शांत रहने वाले धोनी का चहर को कथित तौर पर डांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल चहर किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान महत्वपूर्ण ओवर में बड़ी गलती कर गए। विरोधी टीम को दो ओवरों में जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करा रहे दीपक चहर ने अपने ओवर की शुरुआती दो गेंदों में लगातार बैक-टू-बैक नो बॉल फेंकी।

इससे विरोधी टीम के खिलाड़ी ना सिर्फ दो अतिरिक्त गेंद खेलने को मिलीं बल्कि टारगेट के आठ रन भी कम हो गए। लगातार दो नो बॉल के चलते नाराज कप्तान धोनी दीपक चहर के पास पहुंचे और उन्हें कई सुझाव दिए। वीडियो में देखकर पता चलता है कि धोनी चहर से गंभीर मुद्रा में बात कर रहे हैं और खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दोनों की बीच बातचीत के दौरान कप्तान सुरेश रैना भी हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि धोनी चहर को सही दिशा में गेंदबाजी करने को कह रहे हैं।

MS Dhoni schooling Deepak Chahar for his back to back no balls #CSKvKXIP #IPL2019 pic.twitter.com/iRhGQ62gib

— Deepak Raj Verma (@DeVeDeTr) April 6, 2019