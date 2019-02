IPL 2019 Schedule, Time Table, Start Date: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सीजन आईपीएल का आगाज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु करेगी। इन दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में 23 मार्च को खेला जाना है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पिछले सीजन अपने नाम किया था। ऐसे में टीम की कोशिश इस साल भी खिताब को बचाने की होगी।

Announcement: The #VIVOIPL schedule for the first two weeks is out. The first match of the 2019 season will be played between @ChennaiIPL and @RCBTweets

Details – https://t.co/wCi6dYHlXL pic.twitter.com/TaYdXNKVSx

— IndianPremierLeague (@IPL) February 19, 2019