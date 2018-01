IPL 2018: KKR के धोखा देने के बाद अब इस टीम में जाएंगे गौतम गंभीर, फ्रेंचाइजी ने किया इशारा

2 अप्रैल 2011 को वर्ल्डकप फाइनल में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर ने टीम के लिए काफी अहम पारी खेली थी। गंभीर और धोनी की पारी की बदौलत ही भारत फाइनल में श्रीलंका को हराने में कामयाब रही थी। आईपीएल में गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकत्ता नाइट राइडर्स ने दो बार खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इस बार केकेआर ने गंभीर को रिटेन नहीं किया और उन्हें 27-28 जनवरी को होने वाली नीलामी के लिए ऑक्शन में छोड़ दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गंभीर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते नजर आ सकते हैं।चेन्नई सुपरकिंग्स पिछले दो साल के बाद आईपीएल में इस साल वापसी कर रही है। टीम की बागडोर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होगा। सीएसके के एक फैन ने ट्विटर पर सीएसके के ट्विंटर हैंडल को टैग करते हुए ऐसे संकेत दिए हैं कि गंभीर इस बार चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से खेल सकते हैं।

हालांकि, चेन्नई के मैनेजमेंट की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सीएसके के ट्विंटर हैंडल ईमोजीज के साथ फैन के सवाल का जवाब दिया है। इसके बाद से गंभीर को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। गंभीर पर नीलामी के दौरान सीएसके की टीम बड़ा दांव लगा सकती है। हालांकि, गंभीर ने इस बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया।

I Hv a strong feeling @GautamGambhir wil b picked by @ChennaiIPL in this auction. #IPLRetention

— Vikashkothari (@Anti_ESTD) January 5, 2018