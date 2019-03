MS Dhoni Warns Virat Kohli: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे। अपनी कप्तानी में धोनी ने पिछले सीजन टीम को चैंपियन बनाने का काम किया था। इस सीजन चेन्नई का पहला मैच रॉयल चैंलेंजर्स बंगलोर से 23 मार्च को होना है। शनिवार को होने वाले इस मुकाबले से ही इस साल सीजन का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल शुरू होने से पहले इससे रिलेटेड कई एड टीवी पर दिखाई जा रही है। रॉयल चैंलेंजर्स बंगलोर के कप्तान भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली हैं। ऐसे में सीजन का पहला ही मैच बेहद धमाकेदार होने की उम्मीद है। हाल ही में दोनों टीमों के बीच होने वाले पहले मैच का एक एड शूट किया गया है। इस एड में क्रिकेट फैंस अपनी-अपनी टीम की जर्सी पहनकर खिलाड़ियों को चीयर करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान धोनी और कोहली छत पर चाय पीते हुए फैंस की उत्सुकता को देखते हैं। ये दोनों चाय पीते हुए फैंस की टक्कर को दूर से ही देखने का काम करते हैं।

फैंस जोर-जोर से धोनी और विराट का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। इसके बाद कोहली धोनी से कहते हैं- तो क्या लग रहा है, फिर माही का जवाब आता है, धोनी और कोहली तो सिर्फ नाम है। इस पर कोहली कहते हैं, चलो फिर गेम दिखाते हैं। धोनी जाते-जाते कोहली को कह जाते हैं कि 23 मार्च को लेट मत हो जाना। इस पर कोहली भी बिल्कुल में जवाब देते हैं। कोहली धोनी के चाय के कप के ऊपर आरसीबी के कलर का कवर ढककर मुस्कुराते हैं और एड खत्म हो जाता है।

Dhoni, Dhoni, @msdhoni or Kohli, Kohli, @imVkohli?

We can’t wait for this battle of the greats. Match 1 of #VIVOIPL between @ChennaiIPL and @RCBTweets #GameBanayegaName pic.twitter.com/4ZzvAtZ8fa

