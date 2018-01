भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की काबलियत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ है। बुमराह ने टी-20 और वनडे में कई बार टीम के लिए अपनी अहमियत साबित की है। आईपीएल से भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले बुमराह उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से हैं जो बेहद कम समय में भारतीय टीम में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब रहे। बुमराह भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माने जाते हैं। वनडे और टी-20 में अपना कमाल दिखाने के बाद बुमराह का जादू अब टेस्ट मैच में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने टीम के लिए 3 अहम विकेट लिए। बुमराह ने फाफ डु प्लेसिस, एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर भारत को पूरी तरह से मैच में वापस ला दिया।

बुमराह ने फाफ डु प्लेसिस को जिस तरीके से आउट किया, वो देखने लायक था। बुमराह की गेंद पिच पर इतनी उछाल लेगी शायद ही प्लेसिस को अंदाजा रहा होगा। जब तक वह गेंद को समझ पाते, गेंद बल्ले का किनारा लेकर साहा की हाथों में जा चुकी थी। आउट होने के बाद प्लेसिस ने हैरानी भरी नजरों के साथ बुमराह की तरफ देखा। जसप्रीत बुमराह ने प्लेसिस को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया और विकेट के पीछे खड़े रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कर दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका दिया।

Insane ball over in #SAvIND from Bumrah. pic.twitter.com/wYNAycOVZw

— Robbie B (@cricketpunting) January 8, 2018