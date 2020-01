BRH vs HBH, 29th Match, Big Bash League 2019-20: होबार्ट हरीकेंस और ब्रिसबेन हीट के बीच गुरुवार को बिग बैश लीग का एक अहम मुकाबला खेला गया। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक बहस सी चल पड़ी है। दरअसल, होबार्ट हरीकेंस के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड जिस तरीके से आउट हुए उसे देख हर कोई हैरान है। 15वें ओवर की पांचवीं गेंद पर वेड ने बेन कटिंग की गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया, गेंद काफी देर तक हवा में रही। इसके बाद फील्डर ने बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर उसे अंदर की तरफ फेंका और वेड को कैच आउट करार दे दिया गया। मिडविकेट बाउंड्री के पास रेन शॉ फील्डिंग कर रहे थे, जैसे ही गेंद उनकी ओर आई वह कैच लेने के प्रयास में बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए।

हालांकि, रेन शॉ ने इसके बाद गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर ही गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर छलांग लगाकर उसे अंदर की ओर फेंक दिया। जिसे उनके साथी टॉम बैंटन ने लपक लिया। पहले वेड को नॉट आउट दिया गया लेकिन थर्ड अंपायर ने कई बार इसका रिप्ले देखा और फिर बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। वेड 46 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हो गए। वेड के आउट होने के साथ ही अंपायर के फैसले पर फैंस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।

This is genuinely blowing our mind. After all that, Matthew Wade is GONE!

What a @KFCAustralia Bucket Moment | #BBL09 pic.twitter.com/vT3BtmYGU8

— KFC Big Bash League (@BBL) January 9, 2020