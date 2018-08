India vs England 2nd Test Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: विराट कोहली के अलावा दूसरे बल्लेबाजों को भी खेलनी होगी लंबी पारी।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live, Sony Six Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, इंडिया वस इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: पहला मैच हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम लॉडर्स पर शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के सामने होगी तो उसकी कोशिश अपने बल्लेबाजों के जिम्मेदाराना प्रदर्शन के दम पर जीत की राह पर लौटने की होगी। बारिश की वजह से अभी तक टॉस नहीं हो पाया है। कप्तान विराट कोहली को अगर र्बिमंघम में बाकी बल्लेबाजों से सहयोग मिला होता तो हालात दीगर होते।

दुनिया की नंबर एक टीम बढत लेने के करीब पहुंची थी लेकिन 31 रन से चूक गई। भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल हालांकि आत्मविश्वास से भरा है। मैच के दो दिन पहले लॉडर्स पर काफी घास थी लेकिन आज पहली गेंद पड़ने से पहले इसकी छंटाई होने की उम्मीद है। यदि नहीं भी होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि पिच सूखी ही होगी।

भारतीय खेमे को ऐसे में अपनी गेंदबाजी की रणनीति पर पुर्निवचार करना होगा। पहले टेस्ट में बल्लेबाजों के नाकाम रहने के बावजूद गेंदबाजी कोच भरत अरूण ने अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारने की संभावना से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे स्पिनर पर विचार हो सकता है। ऐसे में उमेश यादव को बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और हार्दिक पंड्या तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे।