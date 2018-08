बीसीसीआई ने सोमवार को तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को फिट घोषित किया और कहा कि वह वर्तमान चतुष्कोणीय श्रृंखला में वह भारत ए की तरफ से खेलेंगे। बीसीसीआई ने बयान में कहा, ‘‘भुवनेश्वर कुमार को फिट घोषित कर दिया गया है और वह चतुष्कोणीय श्रृंखला में भारत ए टीम का हिस्सा होंगे।’’ भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन में तीसरे वनडे मैच के दौरान भुवनेश्वर के पीठ का दर्द बढ़ गया था। इसके बाद वह भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए थे और वह पीठ दर्द से उबरने के लिए यहां राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जुड़ गए थे। भुवनेश्वर 29 अगस्त को श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारत ए की तरफ से दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ मैच खेलेंगे। भारत ए पहले ही खिताब की दौड़ से बाहर हो चुकी है। उसके केवल नौ अंक हैं। उसे आज दक्षिण अफ्रीकी टीम से हार का सामना करना पड़ा था।

भारतीय टेस्ट टीम को गुरुवार से इंग्लैंड के खिलाफ अपना चौथा मुकाबला खेलना है। भुवी चोट की वजह से पहले तीन टेस्ट मैचों के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि बचे हुए दो मैचों के दौरान भुवनेश्वर कुमार वापसी कर लेंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और भुवी को अब 29 अगस्त को भारत ए टीम की ओर से खेलने के लिए चुना गया है।

UPDATE: Bhuvneshwar Kumar has been declared fit & will be a part of the India A squad in the ongoing Quadrangular series. He will feature in the side’s next fixture against South Africa A. pic.twitter.com/4TXF7jBU9i

