केपटाउन में चला भुवनेश्वर कुमार का जादू, दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही दिन बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने न्यूलैंड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में विकेट लेकर उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने अपने तीन ओवर में लगातार तीन विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी टीम के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेजने का काम किया। भुवी ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर डीन एल्गर को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद उन्होंने एडेन मार्कराम को एलबीडब्लू आउट किया और फिर हाशिम अमला को भी को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच कराया। जिस समय अमला आउट हुए थे, उस समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर महज 12 रन था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी टीम का पहली पारी में यह चौथा सबसे कम स्कोर है जब उसके तीन बल्लेबाज आउट हो गए हों।

साल 1889 में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरूआती तीन विकेट पहली पारी के दौरान केवल 10 रन पर गिर गए थे। इसके बाद 1992 में 11 रन पर भारत के ही सामने दक्षिण अफ्रीका ने अपने तीन खिलाड़ी गंवा दिए थे। 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ 12 रन पर ऐसा हुआ और उसके बाद आज यानी 5 जनवरी 2018 को एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के तीन बल्लेबाज 12 रन के अंदर ही आउट हुए।

Lowest scores at fall of 3rd wicket for South Africa in the 1st innings of a Test:

10 vs England, Port Elizabeth, 1889

11 vs India, Johannesburg, 1992

12 vs Pakistan, Faisalabad, 1997

12 vs INDIA, Cape Town, 2018#SAvIND

