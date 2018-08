भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी के दौरान इंग्लिश खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने विराट कोहली से कुछ ऐसा कहा कि टीम इंडिया के कप्तान ने भी उन्हें तुरंत जवाब दे दिया। इसपर स्टोक्स मुस्कुराकर ताली बजाने लगे। दरअसल विराट कोहली 69 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी करा रहे थे आदिल राशिद। यहां यह बताना जरुरी है कि मैच की पहली पारी में कोहली जब शतक के करीब पहुंचे थे तब 97 के स्कोर पर आदिल राशिद ने उन्हें स्टोक्स के हाथों कैच कराकर शतक से महरूम कर दिया। वहीं दूसरी पारी में राशिद ने ओवर की पहली गेंद डाली तो स्लिप में खड़े स्टोक्स, कोहली को देखकर कुछ कहने लगे। इसपर कोहली भी पीछे मुड़े और स्टोक्स को उनकी बात का जवाब दिया। इस दौरान स्टोक्स मुस्कुराने लगे और जोर-जोर से तालियां बजाने लगे। हालांकि इससे पहले भी स्टोक्स ने कोहली से कुछ कहा था लेकिन तब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

यहां देखें वीडियो

What did Ben Stokes say? Smiling and clapping, Jos Buttler looks fishy. Virat Kohli doesn’t give a f**k pic.twitter.com/7aa1Mw7NVK

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 20, 2018