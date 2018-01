Video: इतना लाजवाब कैच शायद ही किसी ने कभी भी देखा हो

ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रहा है। सोमवार को लीग के एख मुकाबले में ऐसा कैच देखने को मिला जैसा शायद ही किसी ने कभी देखा हो। कैच को देख कर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल सोमवार को लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनिगेड के बीच मुकाबला था। एडिलेड ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए। जवाब में मेलबर्न रेनिगेड्स ने खूब जोर लगाया लेकिन वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए जहां से मैच का रुख अपने हिसाब से मोड़ सकते। लगातार विकेट गिरते रहे। जब भी कोई पार्टनरशिप चलने को होती, एडिलेड के बॉलर्स विकेट गिरा लेते।

विकेटों के इसी पतझ़ में एक शानदार कैच देखने को मिला। हुआ ये कि लेग स्पिनर राशिद खान की गेंद पर वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने एक इनसाइड-आउट शॉट खेला। गेंद हवा में थी और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार जाती दिख रही थी। लेकिन तभी बेन लाफलिन दौड़ते हुए आए और गेंद पकड़ ली। वो काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आ रहे थे इसलिए गेंद पकड़ने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और बाउंड्री के पार जाने ही वाले थे। लाफलिन ने गेंद को पूरी ताकत लगाकर पीछे की और फेंक दिया। पीछे खड़े जेक वेदरलैंड ने गेंद अपनी ओर आती देख दौड़ पड़े। जेक वेदरलैंड ने डाइव लगाकर बॉल को कैच कर लिया।

अभी तक ऐसे कैचों में अमूमन दूसरा फील्डर पहले वाले के आस-पास ही होता है। लेकिन ये महली मर्तबा था जब दूसरे फील्डर को कोई आईडिया नहीं था कि गेंद उसकी तरफ आने वाली है। इस कैच की सोशल मीडिया में भी जमकर तारीफ हो रही है।

Oh what a fine catch – the best I’ve seen!pic.twitter.com/QC3zM0FRdo

