क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए अक्सर खिलाड़ियों को चोट का सामना करना पड़ता है। गंभीर चोट लगने की वजह से कई बार खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करना भी मुश्किल रहा है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग मैच के दौरान भी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन कटिंग चोटिल हो गए। दरअसल, गुरुवार को ब्रिसबेन हीट और मेलबर्न रेनेगेडस के बीच खेले गए मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान बेन कटिंग के साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ। मैच के दौरान एक कैच पकड़ने की कोशिश में बेन कटिंग गेंद को जज करने में गलती कर गए और गेंद जाकर सीधे उनके माथे से टकरा गई। माथे पर तेज गति से गेंद लगने की वजह से वह मैदान में ही खून से लथपथ हो गए। कटिंग ने पहले कैच को अपने हाथ में लिया, लेकिन एक ही क्षण बाद उन्होंने गेंद को मैदान पर फेंक दिया। जिस वजह से अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया।

इसके बाद कटिंग तुरंत ड्रेसिंग रूम गए, जहां उनके चेहरे पर टांके लगाए गए। हालांकि, कटिंग ने इसके बाद मैदान पर एक बार फिर वापसी की और टीम की ओर से दो ओवर फेंकने का काम भी किया। बता दें कि मेलबर्न रेनेगेडस के कप्तान टॉम कूपर ने टॉस जीतकर पहले ब्रिसबेन हीट को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ब्रिसबेन हीट की ओर से ब्रेडम मेकुलम ने सबसे अधिक 50 रनों का योगदान दिया। वहीं बेन कटिंग 10 गेंदों में 20 रन बनाने में कामयाब रहे।

Meanwhile in the #BBL…

Ben Cutting tries to catch a ball with his face. (and fails) pic.twitter.com/M6BmQ8yPsT

— Oddschecker (@Oddschecker) January 10, 2019