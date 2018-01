VIDEO: बल्लेबाज के सिर में जाकर लगी तेज बाउंसर इसके बाद जो हुआ वो खुद ही देख लीजिए

क्रिकेट के मैदान पर अक्सर चोट लगने की कई घटनाएं घटती रहती है। कभी गेंदबाज की बाउंसर से बल्लेबाज घायल होता है तो कभी बल्लेबाज की शॉट पर फील्डर। बिग बैश लीग के आज खेले गए मुकाबले में भी एक हादसा होते-होते बच गया। ब्रिसबेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के बीच टूर्नामेंट का 15वां मैच खेला जा रहा था। मेलबर्न टीम के कप्तान जॉन हेस्टिंग्स 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए तो उन्हें ब्रिसबेन के गेंदबाज बेन कटिंग ने जोरदार बाउंसर मार दी। गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि हेस्टिंग्स के सिर से हेलमेट जमीन पर काफी दूर जा गिरी। जिसके बाद खेल को थोड़ी देर रोका भी गया। मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 141 रन बनाए। मेलबर्न की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने 39 गेंद में 50 और केवीन पीटरसन ने 25 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। लेकिन उनकी पारी के दम पर टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। टीम के अन्य बल्लेबाजों में से बस जेम्स फॉकनर ने 20 रनों का योगदान दिया।

142 रनों का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस लीन ने धुआंधार पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 10 ओवर में ही 100 के पार पहुंचा दिया। 30 गेंदों में 61 रनों की पारी खेलकर मैकुलम 11 वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने टीम की जीत सुनिश्चित कर दी थी। मैकुलम के बाद क्रिस लीन ने टीम को जीत तक पहुंचाया।

A nasty blow for The Duke, but thankfully he’s OK #BBL07 pic.twitter.com/urN71ej4CD

— KFC Big Bash League (@BBL) January 2, 2018