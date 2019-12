IND vs WI, 3rd T20I, West Indies tour of India, 2019: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी की। रोहित ने महज 34 गेंद में 71 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और पांच छक्के भी आए। रोहित मैदान पर बल्लेबाजी करने से पहले बेटी समायरा के साथ मस्ती करते नजर आए। रोहित ने इशारों-इशारों में बेटी से बात की। रोहित के इस वीडियो को मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिश्यली ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।

इस वीडियो के कैप्शन में मुंबई इंडियंस ने लिखा है, “अंदाजा लगाइए कौन है जो स्टैंड्स में रोहित शर्मा से बात कर रहा है? हिंट – ये है कि वो एक बेबी है।’ लोग रोहित के इस वीडियो को बेहद पंसद कर रहे हैं। रोहित इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे मैच के दौरान उनके बल्ले से ताबड़तोड़ रन निकले। लंबे समय बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह स्टेडियम में बेटी समायरा को लेकर मैच देखने पहुंची थी।

Guess who is Rohit talking to in the stands?

Hint:#OneFamily #CricketMeriJaan #INDvWI pic.twitter.com/PxsGN2ySh3

