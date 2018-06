जब नन्ही राधा हाथों में प्लास्टर बांधे विराट के पास पहुंच गई सेल्फी लेने

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को मुंबई एयरपोर्ट पर एक नन्ही फैन मिल गई। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ”भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ राधिका तस्वीर खींचवाना चाह रही थी और तस्वीर लेने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि वह कितनी खुश है”। विराट कोहली के फैन्स पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन अपने देश में तो विराट हर किसी के फेवरेट हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई विराट कोहली के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक रहता है। राधिका ने भी जब विराट को एयरपोर्ट पर देखा तो वह उनके साथ सेल्फी लेने चल पड़ी। राधिका के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, लेकिन विराट से मिलने के बाद वह बेहद खुश नजर आई। इससे पहले विराट ने मीडिया से कहा कि उनकी टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से मुश्किल से मुश्किल क्रिकेट खेलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड में जीतना चाहते हैं। भारत को इस वर्ष तीन जुलाई से इंग्लैंड में तीन टी-20 और तीन वनडे मैच खेलने हैं। साथ ही अगस्त-सिंतबर में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है।

Little Radha wanted a picture with #TeamIndia captain @imVkohli and the smile on her face tells the story. pic.twitter.com/FTOPrNFu27

— BCCI (@BCCI) June 23, 2018