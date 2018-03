बीसीसीआई ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया है। बुधवार को बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट औऱ सैलरी स्ट्रक्चर का ऐलान किया। इसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। इसपर बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि शमी का नाम भूलवश नहीं छूटा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। कॉनट्रैक्ट रद्द करने के पीछे बीसीसीआई ने शमी पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गंभीर आरोपों को कारण बताया है। बीसीसीआई के इसी फैसले को लेकर सोशल मीडिया में उनपर सवाल उठ रहे हैं। लोग बीसीसीआई के फैसले को गलत ठहराते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर पती पत्नी के बीच के विवाद में बीसीसीआई क्यों कूद रहा है। लोगों ने बोर्ड से सवाल किया है कि तब क्यो होगी अगर शमी पर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर आगे चलकर शमी और उनकी पत्नी के बीच विवाद खत्म हो जाता है और उनपर से सारे आरोप हट जाते हैं तब बीसीसीआई क्या करेगा।

Surprising to see Shami ousted from Central Contract list.Whatever happening today is his personal issue.His last performance won us a test match in South Africa.Strange enough from BCCI. #Shami — UDIT (@udit_buch) March 7, 2018

Really @BCCI ??? Such a shame to see Shami being sidelined despite doing great in Tests. — Ronnie (@ron9231) March 7, 2018

Had @BCCI been the Supreme Court of India..Murali Vijay for sure would have been handed a life sentence long back #Shami — Sumit Mattoo (@sumitmattoo) March 7, 2018

It is not in our remit to take sides on Shami and his wife issue.There is law. Courts!! To not incl him in contracts @BCCI needs to say why. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) March 7, 2018

Md Shami's contract has been cancelled by BCCI but no such action was taken against Vijay, is this because of the fact that Shami is a Muslim? — Scar (@RAC7R) March 7, 2018

Dhoni and Ashwin relegated from top contract level.

Shami not given any contract because of personal reasons. BCCI has gone bonkers. — Sandy_Raven (@SamProtogenic) March 7, 2018

Only in India, someone's private life adversely effect his professional life. If BCCI has cancelled Shami's contract bcos of his personal problems, BCCI needs to grow up. — Moriarty (AAP's CM in North East) (@DesiOptimystic) March 7, 2018

What is the new Drama of BCCI,

This is Mohammed Shami's personal case, what does the BCCI have to do, the good player's career is being wasted.#ShameOnYou @BCCI @MdShami11 @imVkohli — Vipin Tiwari (@vipintiwari952) March 7, 2018

It’s too sad for ending BCCI contract with M Shami on his personal matter , he at least deserve a fair chance to defend himself #BCCI #MohammedShami — Mohammad Musayeeb (@MMusayeeb) March 7, 2018

How is it BCCI’s business what happens in players’ personal/family lives as long as players are performing on the field. As Shami surely did in SA https://t.co/4SgW6nwJ3t — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) March 7, 2018

Mohammed Shami is not guilty until proven. BCCI must explain why he was left out of the annual contract list. — Subhasish Dutta (@iamsubeevega) March 7, 2018

बता दें कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है उनके दूसरी महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध हैं। हसीन जहां ने कहा कि वो जहां भी खेलने जाते हैं वहा लड़कियों से संबंध बनाते हैं। हसीन जहां ने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किये जिसमें शमी के कुछ महिलाओं के साथ अश्लील चैट हैं। शमी की पत्नी ने उनपर ये आरोप भी लगाया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी है। हसीन जहां ने ये आरोप भी लगाया है कि शमी उलके साथ मारपीट करते हैं।

इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए शमी ने कहा कि ये सब उनका खेल खराब करने की साजिश है। शमी ने कहा कि इस तरह से उनके निजी जीवन के बारे में फैलाई जा रही बातें निराधार हैं।

