Ind vs Aus 1st T20: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज से मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी के दो वनडे और टी-20 सीरीज से विराट कोहली को आराम दिया गया था। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली टीम के लिए कुछ रन जरूर बनाना चाहेंगे। बीसीसीआई ने टी-20 मैच से पहले विराट कोहली का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में विराट मैदान पर जमकर शॉट्स लगाते नजर आ रहे हैं। कोहली हर तरह का शॉट्स खेल रहे हैं, इस दौरान उन्होंने आगे बढ़कर और रिवर्स स्वीप शॉट्स सबसे अधिक खेला। टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों को तेज गति से रन बनाना होता है। ऐसे में पिच पर आते ही खिलाड़ियों को लंबे-लंबे शॉट्स खेलने पड़ते हैं। साल 2016 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से अंतिम जीत दर्ज की थी और इस बार कोहली की टीम स्कोर 2-0 करना चाहेंगे।

कोहली 2018 में शानदार प्रदर्शन के बाद रन जुटाना चाहेंगे, उन्होंने साल का अंत सभी प्रारूपों के 38 मैचों में 2735 रन बनाकर किया था। उन्होंने वनडे में 14 पारियों में 133.55 के लाजवाब औसत से 1202 रन बनाए थे और उन्होंने अपने स्कोर को छह बार शतक में और तीन बार अर्धशतकों में बदला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टी20 में उनका औसत 61 रन रहा है, जिसमें से पांच अर्धशतक रहे हैं। वहीं एरोन फिंच की टीम ने तीन महीने पहले भारत के खिलाफ अंतिम सीरीज के बाद से टी20 मैच नहीं खेला है लेकिन उनके छह खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेलकर यहां पहुंचे हैं।

“Stepping up the gas” – @imVkohli

Can you count the number of times the Skip steps out to hit the ball? #TeamIndia #INDvAUS @Paytm pic.twitter.com/FhIk2nbrNy

— BCCI (@BCCI) February 24, 2019