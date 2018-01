आईसीसी अंडर 19 वर्ल्‍ड कप में भारत का सामना बांग्लादेश से क्वार्टरफाइनल मुकाबले में 26 जनवरी को होना है। शुरुआती तीन मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 59 गेंदों में 90 रनों की धमाकेदार पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल पर फैंस की निगाहें एक बार फिर होंगी। गिल इस समय कमाल के फॉर्म में हैं और रन बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और युवा बल्लेबाज शुभम गिल के शॉट्स को दिखाया गया है। अंडर-19 विश्व कप में शुभम गिल ने अपनी पारी के दौरान एक ‘शॉर्ट आर्म जैब’ शॉट्स खेलकर सभी को हैरान कर दिया। आमतौर पर यह शॉट्स खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है।

बीसीसीआई ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ”इंग्लैंड के खिलाफ कोहली ने जिस शॉट्स को खेला था, शुभम गिल ने उसी को अंडर 19 में दोहराया है”। बता दें पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में विराट ने ‘शॉर्ट आर्म जैब’ शॉट खेलकर छह रन बटोरे थे। इस शॉट्स के बाद क्रिकेट दिग्गजों ने कोहली की खूब तारीफ की थी।

SPECIAL: @imVkohli invents short-arm jab & Shubman Gill reproduces it at #U19CWC

Here’s the comparison of the unique shot –https://t.co/0PsVpk1lvR pic.twitter.com/3QfzQIBTue

— BCCI (@BCCI) January 19, 2018