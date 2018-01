अंपायर का विरोध कर फंसे अंबाती रायडू, बीसीसीआई ने भेज दिया नोटिस

बीसीसीआई ने हैदराबाद के कप्तान अंबाती रायडू को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मैच में अंपायर के फैसले का विरोध क्यों किया। बीसीसीआई ने सप्ताहांत तक रायडू को इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। अंबाती रायडू के अलावा बीसीसीआई ने हैदराबाद टीम के मैनेजर कृष्ण राव को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि 11 जनवरी को कर्नाटक और हैदराबाद के बीच सयैद मुस्ताक अली टूर्नामेंट का टी20 मैच खेला गया था। इस मैच के दौरान अंपायर की एक गलती के कारण दोनों टीमों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी।

इस मैच में पहले कर्नाटक की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी थी। टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। हैदराबाद के गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर ने गेंद को हिट किया। बाउंड्री पर खड़े फील्डर मेहदी हसन ने गेंद को पकड़ा लेकिन जिस समय उन्होंने गेंद पकड़ी उनका पैर बाउंड्री को छू रहा था। अंपायर को लगा की गेंद ने बाउंड्री को पार नहीं किया है और उन्होंने कर्नाटक टीम को दो रन दिए। टीम का स्कोर उस समय तक 203/5 था।

BCCI issues notice to Hyderabad captain Ambati Rayadu and Manager Kishan Rao after disagreement over an umpiring decision in the T20 match against Karnataka on 11.1.18. Seeks reply within 7 days

