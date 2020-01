BCCI ने दो सेलेक्टर्स के लिए मांगे आवेदन, MSK प्रसाद का कार्यकाल खत्म

BCCI invited applications for the post of national selectors with only two slots: बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयनसमिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद और उनके सहयोगी गगन खोड़ा की जगह लेने के लिए शनिवार को आवेदन मंगाये है। सीनियर चयनसमिति के दो सदस्यों के अलावा महिला चयनसमिति के सभी सदस्यों और जूनियर चयनसमिति में दो बदलाव होने हैं। इसके लिए आवेदन देने की आखिरी तिथि 24 जनवरी है। यह हालांकि अभी साफ नहीं है कि मदन लाल, गौतम गंभीर और सुलक्षणा नाइक की प्रस्तावित क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) आवेदन देने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेगी या नहीं।

सौरव गांगुली की अगुवाई वाली बीसीसीआई ने चयनकर्ता बनने के लिए जो शर्त तय की है उसके मुताबिक उम्मीदवार की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ चयनकर्ता के पद के लिए उम्मीदवार को सात टेस्ट और 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 एकदिवसीय मैच और 20 प्रथम श्रेणी मैच का अनुभव होना चाहिए।

आवेदकों को क्रिकेट के हर प्रारूप से पांच साल पहले संन्यास लिया हुआ होना चाहिए। जूनियर चयनसमिति के लिए आवेदक को कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैचों का अनुभव होना चाहिए। सीनियर महिला टीम का चयनकर्ता बनने के लिए आवेदक के पास कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव होना चाहिए।

वहीं विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल और गौतम गंभीर का बीसीसीआई का क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का सदस्य बनना लगभग तय हो गया है जो 2020 से चार साल के कार्यकाल के दौरान चयन समितियों को चुनेगी।

