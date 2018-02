IND vs SA : भारतीय महिला टीम को मिली शानदार जीत, फिर क्यों BCCI पर भड़के क्रिकेट फैंस

पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्डकप के फाइनल तक पहुंची थी। मिताली राज की कप्तानी में टीम के प्रदर्शन को देखकर फैंस काफी खुश हुए थे। फाइनल में अगर भारत को इंग्लैंड के हाथों 9 रनों से हार का सामना नहीं करना पड़ता तो टीम की स्थिति आज कुछ और ही होती। 23 जुलाई को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम भले ही हार गई हो, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। क्रिकेट फैंस भी भारतीय टीम की मेहनत की जमकर तारीफ करते नजर आए। लंबे अर्से बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका में अपने पुराने तेवर में नजर आई। आईसीसी महिला चैम्पियनशिप के पहले ही मैच में टीम ने 88 रनों से जीत हासिल की है। इस मैच को देखने के लिए फैंस बेताब थे, लेकिन बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम के मैचों का ब्रॉडकास्टिंग कराना जरूरी नहीं समझा। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को नजरअंदाज करते हुए मैचों का लाइव टेलिकास्ट नहीं कराया था।

क्रिकेट फैंस बीसीसीआई की इस फैसले से काफी खफा हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैच का लाइव प्रसारण नहीं होने से फैंस ने ट्विटर के जरिए अपनी बात कही। एक फैन ने लिखा, ”महिला क्रिकेट देखने में ज्यादा लोग रूचि भले ही ना रखते हों, लेकिन इसका टेलिकास्ट तो किया जाना चाहिए था”। वहीं एक फैन ने कहा, ”इस मैच की जानकारी हासिल करने का एक मात्र सोर्स बीसीसीआई का ट्विटर हैंडल है”।

हालांकि, ट्विटर पर भी लोगों को जानकारी सही नहीं मिल पाई थी। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि जब आप बराबरी की बात करते हैं तो पुरुष और महिला क्रिकेट के बीच इतना भेदभाव क्यों रखते हैं। एक फैन ने लिखा, ”बड़े ही शर्म की बात है जो टीम 6 महीने पहले वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी, देश में उसके मैचों का लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जा रहा है”।

Its rather unfortunate that the women’s ODI between India and SAF isn’t being telecast.

So much for us saying Revolution etc. @BCCI @ICC — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) February 5, 2018

.@BCCI .@BCCIWomen

I know nobody is interested in coverage, but can we at least have periodic update about Team India from today’s #SAWvINDW match? — Abhishek Mukherjee (@ovshake42) February 5, 2018

Very disappointing that @SPNSportsIndia decides not to telecast the @BCCIWomen vs @OfficialCSA women’s matches. Can’t be any worse. — Bastab K Parida (@ParidaBastab) February 5, 2018

The only available live scores and information for this match is @OfficialCSA on Twitter (Also the only ones who didn’t get @BCCIWomen‘s opening combination wrong) https://t.co/UajmwC1EeK — ZENIA D’CUNHA (@ZENIADCUNHA) February 5, 2018

Why @BCCI why?

Why @BCCIWomen why?

By doing these things how can you promote women’s game?@sachin_rt this is really shame on the program like #KheloIndia

ये तो वही बात हो गयी कि चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात!!! pic.twitter.com/22I0O7yORE — Dhanish kumar (@imdhanish) February 5, 2018

Frustrating this is! Absolutely no mention of the @BCCIWomen tour of SA and the 1st ODI which starts today in @BCCI website! No news of live telecasting/streaming as well! Not cool! pic.twitter.com/wL8qw5xoGk — BCCIWomenFC (@BCCIWomenFC) February 5, 2018

Very disappointing no live coverage not even on hotstar. On the other hand Australia’s WBBL was live on both platforms. BCCI the richest cricket board can’t sell TV rights for women’s cricket. Disappointing. #SAvIND — Avinash Kunder (@AvinashKunder) February 5, 2018

#bcci after the deadly performance by our Girls in blue – board is on a long Nap in terms of promoting,advertising the game at highest level now that U19 have lifted the trophy country expects fair play for ALL. — Ashish Kapoor (@ashcupper26) February 5, 2018

