बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने गुरुवार को चयनसमिति की बैठक से इतर यहां कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा से मुलाकात की और उनसे भारतीय क्रिकेट टीम की आगे की योजनाओं पर चर्चा की। यह भी पता चला है कि महेंद्र सिंह धोनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गयी हालांकि सभी ने इस बैठक को लेकर चुप्पी साधे रखी।

कोच रवि शास्त्री बैठक का हिस्सा नहीं थे। यह तय है कि गांगुली अगले महीने ईडन गार्डन्स पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान शास्त्री से बात करेंगे। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा, ‘‘अध्यक्ष और सचिव कप्तान और उप कप्तान से मिलना चाहते थे। टीम की योजनाओं को लेकर कुछ चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कुछ सुझाव दिये।’’ शाह ने बोर्ड अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक बुलायी थी। बीसीसीआई ने बैठक की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है।

All smiles at the Senior Selection Committee meeting earlier this afternoon as the teams for the forthcoming T20I & Test series against Bangladesh were announced #TeamIndia pic.twitter.com/BxA1S6Hc0Z

— BCCI (@BCCI) October 24, 2019