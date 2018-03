INDvsAUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, 12 मार्च को वडोदरा में होगा पहले मैच

बीसीसीआई ने गुरुवार (8 मार्च, 2018) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में मिताली राज के अलावा विकेटकीपर हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, पूनम राउत, जेमिमा रॉड्रिक्स, वेदा कृष्णमूर्ति, मोना मेशराम, सुषमा वर्मा, एकता बिष्ट, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, सिखा पांडे, सुकन्या परीदा, पूजा वास्त्राकर और दीप्ती शर्मा को स्थान दिया गया है। तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे 12 मार्च को वडोदरा में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 15 मार्च को और तीसरा 18 मार्च को खेला जाएगा।सलामी बल्लेबाज मिताली राज अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भारत की 15 सदस्यीय महिला टीम की अगुआई करेंगी।

बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने कहा, ‘अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेटीएम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारत की महिला टीम का चयन किया है। वडोदरा में होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला आईसीसी महिला चैंपियनशिप (2017-2020) का हिस्सा होगी।’ भारतीय महिला टीम का दक्षिण अफ्रीका का दौरा सफल रहा जिसमें मिताली की अगुआई वाली टीम ने एकदिवसीय श्रृंखला में 2-1 जबकि हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में 3-1 की जीत के साथ दोहरी सफलता हासिल की।

