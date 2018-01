मुखपृष्ठ खेल क्रिकेट U19 World Cup 2018 Live Score, India vs Zimbabwe U19: जिम्बाब्वे की धीमी शुरुआत

U19 World Cup 2018 Live Score, India vs Zimbabwe U19: जिम्बाब्वे की धीमी शुरुआत

U19 World Cup 2018 Live Score, India vs Zimbabwe Under 19 Live Cricket Score Streaming (इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे लाइव स्कोर, Ind vs Zim Live Score): तीन बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम ने ग्रुप स्तर पर खेले गए पहले मैच में आस्ट्रेलिया को 100 रनों से और दूसरे मैच में पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराया था।