Bangladesh announced their 15-man squad: मंगलवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कर दी है। इस 15 सदस्यीय वाली टीम से कई खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन नामों में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज तास्किन अहमद का नाम भी शामिल है। वर्ल्ड कप के लिए तास्किन अहमद पर सेलक्टर्स भरोसा नहीं जता पाए और उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज अबु जायेद को टीम में शामिल किया। वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किए जाने पर मीडिया से बातचीत के दौरान तास्किन अहमद की आंखों से आंसू छलक आए। तास्किन अहमद पिछले कुछ समय से चोट की समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि, टीम सेलेक्शन से पहले वो पूरी तरह से फिट थे। तास्किन ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इंजरी के बाद वापसी की थी और यहां खेले गए मैचों के दौरान उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा था। बीपीएल में खेले गए 12 मैचों के दौरान तस्किन 24 विकेट झटकने में कामयाब रहे थे।

तस्कीन ने मीडिया के सामने वापसी की बात कही। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही एक बार फिर नैशनल टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब टीम में नहीं चुने जाने पर कोई खिलाड़ी मीडिया के सामने इस तरह भावुक हुआ हो। इससे पहले साल 2015 में पेसर मशर्फे मुर्तजा को भी वर्ल्ड टीप में जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने भावुक भरे अंदाज में मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। इस साल टीम की कमान संभालने वाले मशर्फे मुर्तजा चार साल पहले वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं आखिरी बार सितंबर में एशियाई कप में बांग्लादेश के लिये खेलने वाले बल्लेबाज मुसद्दक हुसैन की विश्व कप टीम में वापसी हुई है।

.@Taskin_Official failed to hide his emotion after being dropped from Bangladesh @cricketworldcup squad. @icc #CWC19 #StayStrong #Taskin #NeverGiveUp pic.twitter.com/pVIylzatUB

— bdcrictime.com (@BDCricTime) April 16, 2019