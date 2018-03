SL vs BAN: T-20 में 214 रन बनाकर भी हार गई श्रीलंका, जीत के हीरो मुशफिकुर रहीम पिच पर ही करने लगे ‘नागिन डांस’

मुश्फिकुर रहीम (नाबाद 72) की नाबाद शानदार पारी के दम पर बांग्लादेश को शनिवार (10 मार्च, 2018) के दिन निदास ट्रॉफी टूर्नामेंट में उसकी पहली जीत मिल ही गई। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रहीम ने हारी हुई बाजी जब अपने अपने नाम की तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। मुश्फिकुर पिच पर ही नागिन डांस करने लगे। उन्होंने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक रन लेकर टीम को शानदार जीत दिलाई और मेजबान श्रीलंका को उसी के घर में पांच विकेट से हराया दिया। भारत के खिलाफ अपना पहला मैच हारने वाली बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में जबरदस्त वापसी की है। टीम की जीत में महत्वपूर्व भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने महज 35 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने पांच चौके और चार छक्के भी लगाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने कुसल परेरा (74) और कुसल मेंडिस (57) की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने पारी की शुरूआत अच्छी की थी। तमीम इकबाल (47) और लिटन दास (43) ने पहले विकेट के लिए 74 रनों की शानदार अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन नुवान प्रदीप ने इस साझेदारी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने लिटन को पगबाधा कर मेहमान टीम का पहला विकेट गिरा दिया। इसके बाद, 100 के स्कोर पर थिसारा परेरा ने तमीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बांग्लादेश ने अपना दूसरा अहम विकेट खो दिया। तमीम के आउट होने के बाद रहीम और सौम्य सरकार (24) ने बांग्लादेश की पारी को संभाला और 51 रनों की अच्छी अर्धशतकीय साझेदारी कर उसे लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की। इस कोशिश पर एक बार फिर नुवान ने पानी फेरा। उन्होंने सरकार को अपनी ही गेंद पर लपक कर बांग्लादेश का तीसरा विकेट भी गिरा दिया। रहीम ने इसके बाद कप्तान महमुदुल्लाह (20) के साथ 42 रन जोड़ते हुए स्कोर 193 तक पहुंचा दिया। इसी स्कोर पर दुश्मंथा चमीरा ने महमुदुल्लाह को मेंडिस के हाथों कैच आउट करवाया।

