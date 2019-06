West Indies vs Bangladesh, WI vs Ban : यहां देखिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग।

Bangladesh vs West Indies, Ban vs WI Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: आईसीसी विश्व कप 2019 का 23वां मुकाबला बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच सोमवार को टॉन्टन में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने अबत कुल चार मैच खेले हैं। जिसमें 1 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है।वहीं 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। बांग्लादेश के प्रदर्शन की बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने 4 मैच खेलते हुए 1 में जीत और 2 में हार का सामना किया है। वहीं 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। टीम को क्रिस गेल और फार्म में चल रहे शाई होप से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वेस्टइंडीज की परेशानी बड़े खिलाड़ियों का चोटिल होना भी है। आंद्रे रसेल और शेल्डन कोट्रेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच ओवर ही गेंदबाजी कर पाये थे।

बल्लेबाजी में भी वेस्टइंडीज का हाथ तंग नजर आया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की कमजोरी सामने आई थी। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में टीम ने 30वें ओवर में तीन विकेट पर 144 रन बना लिये थे लेकिन 45वें ओवर तक पूरी टीम 212 रन पर आउट हो गयी।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star … आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।