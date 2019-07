Bangladesh vs Pakistan Live Cricket Score Online: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

Bangladesh vs Pakistan, Ban vs Pak Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1, Hotstar Live Cricket: आईसीसी विश्वकप 2019 का 43वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में होने वाले इस मैच में पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। दरअसल, इंग्लैंड द्वारा न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं हैं। ऐसे में उन्हें बांग्लादेश को इस मैच में बड़े अंतर से हराना होगा। पाक को पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रन के लगभग का स्कोर खड़ा करना होगा और फिर बांग्लादेश की पारी 80 रन के भीतर समेटनी होगी।

लंदन में इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ है। तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास है। तेज धूप के चलते पिच सूखी और ठोस है। यानी बल्लेबाजों को रन बनाने में यहां आसानी होगी। अगर पिच ज्यादा हार्ड हुई तो हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। हालांकि, इस मैदान पर हुए पिछले मैचों के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां स्पिनर भी अपना जादू बिखेर सकते हैं।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप Jansatta.com पर भी मैच का लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल-पल की अपडेट देख सकते हैं।