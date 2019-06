World Cup 2019, Bangladesh vs New Zealand Players List, Playing 11: बांग्लादेश बनाम न्यूज़ीलैंड

World Cup 2019, Bangladesh vs New Zealand Ban vs NZ ODI Playing 11 Today Match, Squad, Players List LIVE Updates: आईसीसी विश्व कप-2019 का 10वां मुकाबला बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा। लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें अपने विजई रथ को जारी रखना चेहंगी। अपने पहले मैच में ही दक्षिण अफ्रीका को मात देने वाली बांग्लादेश के सामने अब एक और बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। जिस मैदान पर बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी उसी द ओवल मैदान पर अब उसे बुधवार को न्यूजीलैंड से भिड़ना है।

बांग्लादेश ने इस मैच में खेल के तीनों प्रारूपों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनके सीनियर खिलाड़ी तमीम इक़बाल, मुश्फीकुर रहीम और शाकिब अल हसन शानदार फॉर्म में हैं। इन तीनों के अलावा युवा बल्लेबाज सौम्य सरकार और महामदुल्लाह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। वहीं न्यूज़ीलैंड की गेंदबाजी अच्छी है और उसके पास स्विंग के बेहतरीन गेंदबाज कहे जाने वाले ट्रेंट बाउल्ट हैं। इन्हें खेलना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर होगा। बाउल्ट के अलावा टिम साउदी, लॉकी फग्र्यूसन, मैट हेनरी भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन –

बांग्लादेश – मुशर्रफ मुर्तजा (कप्तान), तमीम इकबाल, सौम्या सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), मोहम्मद मिथुन, महमूदुल्लाह, मोसद्देक हुसैन, मेंहदी हसन, रूबेल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान।

न्यूज़ीलैंड – केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, कॉलिन मुनरो, रॉस टेलर, टॉम लाथम, जिमी नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडहोमे, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट।