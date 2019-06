World Cup 2019, Bangladesh vs England, Ban vs Eng: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने शनिवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। जेसन रॉय की 153 रन की आकर्षक पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम छह विकेट पर 386 रन बनाने में सफल रही। अपना नौवां शतक पूरा करते समय जेसन रॉय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उन्होंने रन बनाने के तुरंत बाद शतक का जश्न नहीं मनाया। दरअसल, पारी के 27वें ओवर में वह 96 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी दौरान शॉट खेलकर वह तेजी के साथ रन लेने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान उनके सामने जोएल विल्सन अंपायर खड़े थे, लेकिन अंपायर और रॉय दोनों का ध्यान गेंद की ओर था। जिसके बाद अंपायर रॉय से टकराकर नीचे गिर गए। इसके बाद रॉय ने उन्हें हाथ देकर उठाने का काम किया। रॉय ने 121 गेंद की पारी के दौरान पांच छक्के जड़े और 14 चौके लगाये। उन्होंने दो महत्वपूर्ण भागीदारियां बनाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी।

पहले विकेट के लिये उन्होंने सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (51 रन) के साथ 128 रन और फिर दूसरे विकेट के लिये जो रूट (21) के साथ 77 रन की साझेदारी की। बटलर ने इसके बाद 44 गेंद में चार छक्के और दो चौके से 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने कप्तान इयोन मोर्गन (35 रन) के साथ मिलकर 95 रन की भागीदारी निभायी जिससे इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट में पहला 350 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

बांग्लादेश के लिये मोहम्मद सैफुद्दीन (78 रन देकर दो विकेट) और मेहदी हसन (67 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकेट हासिल किये।

Jason roy next in line to win the @wbadannybell trophy pic.twitter.com/ejGsmDt8qO

— Gotojail (@Gotojail1) June 8, 2019