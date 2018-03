शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 मैच हारते ही श्रीलंका ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। बांग्लादेश से हारते ही श्रीलंका पहली ऐसी टीम बन गई है जो टी-20 मुकाबलों में 50 मैच हारी हो। दरअसल, इस मैच से पहले तक दोनों ही टीम 49-49 मैच हारकर बराबर पर थी, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बच गया। बांग्लादेश ने 2006 से लेकर 2018 के बीच 73 मैच खेले हैं, जिनमें से वो 22 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। वहीं श्रीलंका ने 106 मुकाबलों में 54 में जीत और 50 में हार का सामना किया है। भारतीय टीम को अब तक खेले गए 96 मैचों में 58 में जीत और 35 में हार मिली है। जबकि पाकिस्तान की टीम 123 मुकाबलों में 74 जीतने में कामयाब रही है। बांग्लादेश के साथ-साथ न्यूजीलैंड की टीम ने भी अभी तक 49 मैचों में हार का सामना किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका के बाद इन दोनों में से दूसरी 50 हार पूरी करने वाली कौन सी टीम बनती है। बता दें कि बांग्लादेश को अपना अगला मुकाबला भारत के खिलाफ सोमवार को खेलना है।

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने का काम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने पारी की शुरूआत अच्छी की थी। तमीम इकबाल (47) और लिटन दास (43) ने पहले विकेट के लिए 74 रनों की शानदार अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन नुवान प्रदीप ने इस साझेदारी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने लिटन को पगबाधा कर मेहमान टीम का पहला विकेट गिरा दिया।

