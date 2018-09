बांग्लादेश की टीम ने फाइनल का आगाज शानदार अंदाज में किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने उम्मीद के विपरीत ताबड़तोड़ शुरुआत की। लिटन दास और मेहंदी हसन ने बांग्लादेश को एक मजबूत शुरुआत दिलाने का काम किया। लिटन दास पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए। लिटन ने इस दौरान कई बड़े शॉट्स भी लगाए। वहीं मेहंदी हसन ने दूसरी छोर से एक सपोर्टर की भूमिका निभाई। मेहंदी हसन 59 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली, इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके भी निकले। 120 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम ने अपना पहला विकेट मेहंदी हसन के रूप में गंवाया। एशिया कप के इतिहास में बांग्लादेश दूसरी ऐसी टीम बन गई जिसने फाइनल मुकाबले में 100 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी की हो। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका ने साल 1997 में भारत के खिलाफ ही 137 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी।

सनथ जयसूर्या और अट्टापट्टू ने भारत के खिलाफ यह कारनामा किया था। भारत और पाकिस्तान ने भी एशिया कप के फाइनल मुकाबले में कभी 100 से अधिक रनों की साझेदारी नहीं की है। ऐसे में 21 साल बाद श्रीलंका के बाद यह कारनामा करने वाली बांग्लादेश दूसरी टीम बन गई है। वहीं फाइनल मैच में बांग्लादेश की ओर से लिटन दास सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

