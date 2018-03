BAN vs SL: क्रिकेटर आरपी सिंह ने फोटो शेयर कर कहा- ये जिसने भी किया वो माफी मांगे

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे आरपी सिंह ने बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए टी-20 मैच में हुए हंगामे और बाद में स्टेडियम का शीशा टूटने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सिंह ने फोटो शेयर कर उस खिलाड़ी से भी माफी मांगने के कहा है जिसने शीशा तोड़ा है। शनिवार को किए ट्वीट में भारतीय खिलाड़ी ने लिखा कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए क्रिकेट का खेल जाना जाता है, इन तस्वीरों से खेल भावना को बड़ा झटका लगा है। ट्वीट में आगे लिखा गया, ‘मुझे उम्मीद है जिसने भी यह किया है वो माफी मांगे और अपने अपराध को स्वीकार करे। दरअसल 16 मार्च को निदाहास ट्राफी टी-20 त्रिकोणीय सीरीज में फाइलन के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच कई बार टकराव हुआ। तब मैच के बाद आर प्रेमदासा स्टेडियम में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम का शीशा टूटा हुआ मिला है।

This is not something the game of cricket is known for, These pictures are a big blow to sportsmanship. I hope whoever did this apologise & plead guilty. Let’s keep the gentleness of the sports alive. #NidahasTrophy #SLvBAN pic.twitter.com/IeFLVFb4lR — R P Singh (@rpsingh) March 17, 2018

हालांकि ग्राउंड के कर्मचारियों से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है। घटना तब घटी जब महत्वपूर्ण मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया, तब कथित तौर पर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी ने ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दिया। निदाहास ट्रॉफी के सेमी फाइनल मुकाबले में 159 का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने यह टारगेट एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। इससे पहले मैच के दौरान मैदान पर दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच टकराव भी हुआ। दरअसल आखिरी ओवर में जीत के लिए बांग्लादेश को 12 रन बनाने थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद शॉट पिच होने पर क्रीज पर मौजूद खिलाड़ी रन नहीं ले सका। दूसरी गेंद भी डॉट रही। इस पर बांग्लादेशी खिलाड़ी ने कहा कि गेंद बाउंसर थी। इसुरु उड़ाना गेंदबाजी करा रहे थे और मुस्तफिजुर रहमान उनकी गेंद खेलने में असमर्थ नजर आ रहे थे और वह रन आउट हो गए।

आरपी सिंह के ट्वीट पर अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखें कमेंट्स-

U cant expect anything better from bengali beggers can u? ! This is what @mushfiqur15 did when india lost ! i am a srilankan , IND , PAK , SL have played so much cricket but they never behaved so badly! pic.twitter.com/rPw5SoGeHC — Ashker Enoon (@AshkerE) March 17, 2018

Thats been their problem all through brother. They don’t want to seek the happiness of playing the semi finals and the finals instead they seek happiness in sitting on their asses at home and praying for others to lose. Poor fellows ! — RK (@rocktheworld62) March 17, 2018

