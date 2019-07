Ban vs SL 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश।

Bangladesh vs Sri Lanka, Ban vs SL 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online: बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में बड़ी जीत हासिल करने के बाद श्रीलंका की कोशिश रविवार को खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले को जीतने की होगी। इस मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है।

श्रीलंका की ओर से पहले मैच में कुसल मेंडिस और लसिथ मलिंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया था। लसिथ मलिंगा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंतिम मैच में टीम ने विजयी विदाई दी। यह मैच मलिंगा का आखिरी मैच रहा जिसमें उन्होंने तीन विकेट लेकर वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के अनिल कुंबले को पीछे किया।

Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd ODI मैच को आप लाइव Sony Six, Sony Six HD पर देख सकते हैं। इसके अलावा को Online देखने के लिए SonyLiv एप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मैच की जानकारी को डिडेल्स में पढ़ने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

SL vs Ban Live Score: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर