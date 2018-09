Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: एशिया कप में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट हराया। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप ए में टॉप पर पहुंचकर सुपरफोर के लिए क्वॉलिफाई किया। भारतीय टीम में चोट के बाद वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार शुरू से ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों पर अपनी यार्कर का जादू चलाया तो कुलदीप यादव ने बाबर आजम का महत्वपूर्ण विकेट लिया। गेंदबाजों ने यह प्रदर्शन तब किया जबकि बीच में कुछ कैच छूटे और आलराउंडर हार्दिक पंड्या को चोटिल होने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। बाबर आजाम की तुलना पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स भारतीय नियमित कप्तान विराट कोहली से करते रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट के उभरते खिलाड़ी हैं और उनकी बल्लेबाजी को देख लोग उनकी बराबरी कोहली से करते हैं। कुलदीप ने बाबर को गुगली पर चकमा देकर बोल्ड किया और टीम को अहम विकेट दिलाने का काम किया। बाबर कुलदीप की गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद की लाइन को पढ़ने में भूल कर बैठे। बाबर ने टीम के लिए सबसे अधिक 47 रनों की पारी खेली।

इससे पहले भुवनेश्वर ने पहले पांच ओवर के अंदर ही पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों इमाम उल हक (दो) और फखर जमां (शून्य) को पवेलियन भेजा। वहीं बुमराह ने दूसरे छोर से कसी हुई गेंदबाजी करके दबाव बनाया और भुवनेश्वर ने इसका फायदा उठाकर पारी के तीसरे ओवर में ही इमाम उल हक को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराया। अपने अगले ओवर में उन्होंने फॉर्म में चल रहे फखर को मिडविकेट पर कैच देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद आजम और मलिक ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की।

मलिक ने कुलदीप का स्वागत मिडविकेट पर छक्के से किया लेकिन जब यह आलराउंडर 26 रन पर था तब धोनी ने उनका कैच छोड़ दिया। कुलदीप ने बाबर को आउट किया और मलिक के साथ उनकी साझेदारी तोड़ी। इस चाइनामैन गेंदबाज के अगले ओवर में मलिक को फिर से जीवनदान मिला। इस बार भुवनेश्वर ने उनका कैच छोड़ा लेकिन अंबाती रायुडु ने सीधे थ्रो पर रन आउट करके मलिक को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। (एजेंसी इनपुट के साथ)

