न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों ने आपस में रचाई शादी

क्रिकेटर के मैदान दो अलग देशों के लिए खेलने वाली दो महिला क्रिकेटरों ने शादी रचा ली। न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हेली जेनसन और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर निकोला हैनकॉक परियण सूत्र में बंध गए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। मेलबर्न स्टार्स के ट्विटर अकाउंट से शादी की तस्वीर साझा की गई है और नवविवाहित जोड़े को शादी की शुभकामनाएं दी गई है।

बता दें कि हेली जेनसन न्यूजीलैंड की तरफ से तेज गेंदबाजी करती हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7 अंतरराष्ट्रीय वनडे और 20 टी20 मैच खेल चुकी हैं। हेली जेनसन की पार्टनर निकोला हैनकॉक ऑस्ट्रेलिया रहने वाली हैं और वह फिलहाल घरेलू क्रिकेट खेलती हैं। महिला बिग बैश लीग में निकोला हैनकॉक मेलबर्न स्टार्स टीम की ओर से खेलती हैं। दरअसल, न्यूजीलैंड में 2015 से समलैंगिक विवाह वैध है ऐसे में इन दोनों की शादी को लेकर किसी तरह की कानूनी रुकावट नहीं आई।

From #TeamGreen, congratulations to Stars bowler Nicola Hancock who married her partner Hayley Jensen last weekend! pic.twitter.com/QvWb7Ue0Qx

— Melbourne Stars (@StarsBBL) April 18, 2019