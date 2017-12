रोहित शर्मा का तूफानी शतक देख क्रेजी हुईं यह क्रिकेटर

इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने तूफानी शतक जड़ सबको चौंका दिया है। रोहित ने इसके साथ ही सबसे तेज टी-20 शतक की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंदों पर शतक लगाया। टी-20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी 35 गेंदों पर ही है। डेविड मिलर ने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ 35 बॉल पर 100 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने कुल 12 चौके और 10 छक्के के साथ 43 गेंदों पर 118 रन बनाए।

वहीं शुक्रवार (22, दिसंबर) को रोहित का तूफानी शतक देख ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर मेगन स्कट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत-श्रीलंका के बीच चल रहा लाइव मैच देख रही स्क्ट ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने ऐसी रोमांचक बल्लेबाजी नहीं देखी। उन्होंने आगे कहा, ‘रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने वनडे में तीसरी बार दोहरा शतक जड़ रिकॉर्ड बनाया है। अब टी-20 में सबसे तेज शतक की बराबरी कर ली है।’

बता दें कि मेगन स्कट ने रोहित की बल्लेबाजी से जुड़ा ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ‘पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है। टीम का रिकॉर्ड स्कोर यहां टूट जाएगां!?’

What on Earth is happening @ImRo45 crazyyyyyy record team score bound to be broken here!? #INDvSL #flattrack

