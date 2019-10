ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का पकड़ा हुआ एक कैच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट शेफील्ड शील्ड में एलेक्स कैरी ने हवा में सुपरमैन की तरह उड़ते हुए एक हाथ से कमाल का कैच लपका। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस जबरदस्त कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद क्रिकेट फैंस ने इसे जमकर शेयर करना शुरू कर दिया। इस कैच को देख कुछ फैंस कैरी को ऑस्ट्रेलिाई टेस्ट टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। क्वींसलैंड के सलामी बल्लेबाज मैट रेनशॉ तेज गेंदबाज वेस आगर की लेग साइड की तरफ जा रही बाउंसर को फ्लिक कर चौका बटोरना चाहा, लेकिन कैरी ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया।

क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहे इस मैच को देख रहे दर्शक भी कैरी का कारनामा देख हैरान रह गए। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी टिम पेन के हाथों में है, लेकिन कैरी ने पिछले कुछ समय से अपने प्रदर्शन से टीम में दावेदारी पेश की है। कैरी के नाम 29 वनडे में 805 रन हैं। साल 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप में वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ई उपयोगी पारी खेलने में सफल रहे थे।

कैरी ने सेमीफाइनल मुकाबले में चोट लगने के बावजूद स्टीव स्मिथ का साथ दिया था। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 10 मैचों में 62.50 की औसत से 375 रन बनाए। कैरी के परफॉर्मेंश को देख कई दिग्गजों ने उन्हें वर्ल्ड कप का बेस्ट विकेटकीपर बताया था। बता दें कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ घायल होने के बाद भी कैरी न सिर्फ मैदान पर डटे रहे, बल्कि अपनी 46 रनों की संयम भरी पारी से सभी क्रिकेटप्रेमियों का दिल भी जीत लिया।

Woah! That is a BLINDER from Alex Carey!#QLDvSA #SheffieldShield pic.twitter.com/0uDcHA1dFp

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 18, 2019