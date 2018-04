बॉल टैंपरिंग: चौथे टेस्ट में नए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मैदान पर शुरू की अनूठी परंपरा, सभी कर रहे तारीफ

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल जा रहे टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और खिलाड़ियों ने मैदान पर एक नई परंपरा शुरू की। दरअसल, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया। वहीं टॉस के समय कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने स्मिथ की जगह कप्तान बने टिम पेन से काफी देर तक बात भी की। आमतौर पर इस तरह टॉस से पहले या बाद में दो कप्तान आपस में बातचीत करते नजर नहीं आते हैं। वहीं खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते है, लेकिन यहां मैच शुरू होने से पहले ही दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को ”ऑल द बेस्ट” कहा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के इस व्यवहार ने क्रिकेट दिग्गजों के साथ-साथ फैन्स का भी दिल जीत लिया। बता दें कि तीसरा टेस्ट बॉल टैंपरिंग की वजह से काफी सुर्खियों में रहा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वॉर्नर पर एक साल का बैन भी लगाया गया। हालांकि चौथे टेस्ट में खिलाड़ियों की इस खेल भावना को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मार्करम ने डीन एल्गर (19) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े।

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडिन मार्करम ने टीम के लिए सबसे अधिक 152 रन बनाए। मार्करम के शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दिन का अंत छह विकेट के नुकसान पर 313 रनों के साथ किया। टेम्बा बावुमा 25 और क्विंटन डी कॉक सात रन बनाकर खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक समय तीन विकेट के नुकसान पर 247 रन था। इसी स्कोर पर मार्करम के रूप में उसने अपना तीसरा विकेट खोया था।

Tim Paine on taking the Aussie men’s team in a new direction, starting with a shake of hands #SAvAUS pic.twitter.com/tu4WvPbwCx

— cricket.com.au (@CricketAus) March 30, 2018