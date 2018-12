भारतीय पहली पारी के विशाल स्कोर 443 के सामने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम तीसरे दिन चायकाल के तुरंत बाद ऑल आउट हो गई। तीसरे सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम 151 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे अधिक रन कप्तान टिम पेन और मार्क्स हैरिस ने सबसे अधिक 22 रन बनाने का काम किया। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 443 रनों पर घोषित कर दिया था। पारी घोषित करने से पहले भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के बीच मैदान पर बहस देखने को मिली। दरअसल, दो दिनों से गेंदबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैच के दौरान पूरी तरह से बेदम नजर आ रहे थे। इसी बीच पंत स्टार्क के ओवर में रन लेने के लिए पिच पर गलत तरीके से भाग पड़े, पंत की इस हरकत से स्टार्क काफी नराज नजर आए और उन्होंने पंत को अपशब्द कह दिया। स्टार्क की ये बात स्टंप माइक में कैद हो गई। स्टार्क के अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भी विकेट के पीछे से भारतीय बल्लेबाजों को छेड़ने का काम किया।

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान से आठ रनों के साथ की थी। दिन के पहले सत्र का अंत उसने 89 रनों पर चार विकेट के साथ किया। दिन के पहले सत्र का अंत उसने 89 रनों पर चार विकेट के साथ किया। दूसरे सत्र में आते ही जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड (20) को बोल्ड कर मेजबान टीम को पांचवां झटका दिया। इस मैच में पीटर हैंड्सकॉम्ब का स्थान ले रहे मिशेल मार्श बल्ले से विफल रहे। नौ के निजी स्कोर पर रवींद्र जडेजा ने उन्हें अजिंक्य रहाणे की मदद से आउट किया।

”He’s f***ing done it again mate! How dumb are ya?!’

After a long day in the field, Mitchell Starc is not happy with @RishabPant777 https://t.co/st8Xp1gdBU pic.twitter.com/ZI7dyrFcEb

